تعرف على الدكتور القس هانى قسطندى حنَّا العميد الجديد لكلية اللاهوت الإنجيلية

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر كلية اللاهوت الإنجيلية إحدى الهيئات التعليمية الكبرى التابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر، حيث تهتم فى المقام الأول بإعداد وتأهيل وتدريب قساوسة وخدام وقيادات للكنيسة الإنجيلية المشيخية والكنائس المختلفة فى مصر والعالم العربى، وللجاليات العربية بالخارج، ليكونوا مؤهلين لخدمة الكنيسة والمجتمع.

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر، اليوم الأحد، سيرة موجزة عن الدكتور القس هانى يوسف قسطندى حنَّا، العميد الجديد لكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة فى القاهرة، خلفا للدكتور القس عاطف مهنى العميد السابق .

1 - وُلِدَ فى مدينة المنيا عام 1970 فى عائلة إنجيليَّة مشيخيَّة.

2- متزوج من السيدة لوسى ولسن، ولهما ابنة "سلمى" وابن "يوسف".

3 - حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1992، ثم عمل مُهندسًا لعدَّة سنوات.

4 - التحق بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة فى القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس فى اللاهوت عام 2001، ورُسِمَ قسًّا إنجيليًّا مشيخيًّا فى نفس العام.

5 - حصل فى عام 2003 على درجة ماجستير فى علم اللاهوت النِّظامى من جامعة ييل - الولايات المُتحدة.

6 - حصل فى عام 2013 على درجة دكتوراه الفلسفة فى علم اللاهوت النِّظامى من كلية لاهوت پْرِنْسْتُون - الولايات المتحدة. وتَخَصَّصَ فى عِلْمِ اللاهوت الحديث.

7 - يقوم بتدريس المواد التى تتضمَّن علمَ اللاهوت النظامى، والخريستولوجيا، وفلسفة الدين، والأخلاق.

8 - المَوضوعات اللاهوتيَّة التى تهِمُّه: ملامح الفكر اللاهوتى القويم فى ظلِّ الحداثة، الفكر اللاهوتى المسكونى، والفكر اللاهوتى والحضارة.

9 - له العديد من المؤلفات اللاهوتيَّة باللغة العربية والإنجليزية.

10 - يخدم كأحد أعضاء هيئة التدريس فى قسم اللاهوت والتاريخ فى كلية اللاهوت الإنجيليَّة فى القاهرة منذ عام 2001.

11 - خَدَمَ كوكيل الشُّؤون الأكاديميَّة بكلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة من عام 2013 إلى 2020.

12 - تَوَلَّى عِمَادَةَ كليَّة اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة بدايةً من 1 أغسطس 2021.