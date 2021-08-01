شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من استقبال طلبات المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات الراغبين فى التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل بعد غلق باب التقدم إلكترونيا، موضحة أنه تقدم ما يقرب من 40 ألف طالب وطالبة على أن يتم الاختيار وفق الضوابط واجتياز الطلاب امتحانات القبول ودرجاتهم فى الشهادة الإعدادية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2021 – 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه لأول مرة تم فتح باب التقديم الإلكتروني لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي لاختيار المدرسة المراد التقدم إليها بالصف الأول الثانوى سواء من مدارس التعليم العام أو مدارس التعليم الفنى أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم تم اتاحته للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية بالعام الدارسى 2020-2021 فى الفترة ما بين 13 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021 على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف بصيلة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تتم من قبل ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة الى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.