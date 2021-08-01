شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: إنشاء 75288 وحدة سكنية وتسليم 45 ألفا للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تفاصيل تنفيذ وإنشاء وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، موضحا أن المدينة تشهد إنشاء 75288 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 45 ألف وحدة سكنية، وجارى تسليمهم للمستحقين من المواطنين.

وقال معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن المدينة تقوم حاليا بإنشاء أكثر من 33 ألف وحدة سكنية لتسليمها للمستحقين خلال الفترة المقبلة .

وأوضح معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن المدينة تنشئ 10392 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل مواطن"، وهذه مخصصة لمنخفضى الدخل وجارى تسلمهم للسكان، موضحا أن الوحدات التى تصل مساحتها لـ 75 متر و90 متر مخصصة لمحدودى الدخل، بينما الوحدات السكنية التى يصل مساحتها لـ 108 أمتار و115 و118 مترا موجهة لمتوسطى الدخل.