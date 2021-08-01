النيابة تعاين حريق مخازن الأخشاب بعزبة خير الله بمصر القديمة وتستجوب الشهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

وصل فريق من نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى مكان اندلاع حريق ضخم شب في عدد من مغالق الأخشاب بمنطقة عزبة خير الله.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي للوقوف على الحريق وكشف أسبابه وحصر التلفيات.

وتبين من التحريات الأولية واستجواب الشهود، أن الحريق شب نتيجة اشتعال النيران بمخلفات القمامة الموجودة على أطراف الجبل، ما أدى إلى امتدادها إلى المغالق الخشبية وسرعان ما انتشرت النيران بسبب الأخشاب.

وتبين أن النيران التهمت منزلين مجاورين للمغالق بالإضافة إلى بعض الخسائر في أسطح منازل أخرى، كما تضرر أحد المعاهد الأزهرية الابتدائية الخاصة بالحريق.

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بمنطقة عزبة خيرالله أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة دون إصابات أو خسائر في الأرواح وتجرى حاليًا عمليات التبريد.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع الحريق.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق بمنطقة عزبة خير الله وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق الذي بدأ بنشوب النيران بهيش بقطعة أرض فضاء وامتد الحريق إلى 6 عقارات سويسي (مكونة من دور أرضىي طوب أبيض وسقف خشبي) وقطعة أرض مسورة بها أخشاب قديمة كما طال الحريق واجهة المعهد الديني الأزهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.