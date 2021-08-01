"8 ساعات الورش والبيوت مولعة".. شهود عيان يروون تفاصيل حريق عزبة خير الله بدار السلام "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس وأحمد عادل :

قال عدد من شهود العيان لحريق منطقة خير الله في دار السلام، إن النيران لاتزال مشتعلة في عدد من ورش الأخشاب وأماكن تجميع القمامة منذ حوالي 8 ساعات.

أضاف شهود العيان في تصريحات لـ "الخليج 365"، إن غالبية الورش المحيطة بمكان اشتعال النيران قد طالتها ألسنة اللهب "المنطقة مولعة بقالها 8 ساعات ولسه والنار مشتعلة".

أشار شهود العيان إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت في بداية الحريق بنحو 4 عربات لمحاولة السيطرة على الحريق، لكن امتداده واستمراره لساعات طويلة دفع الحماية المدنية لتوجيه سيارات أخرى لمحيط الحريق لسرعة السيطرة على ألسنة النيران.

وتناقش أجهزة الأمن بالقاهرة، شهود العيان، في واقعة نشوب الحريق والأسباب التي قد تكون وراء اشتعال الحريق.

ويفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحريق في الوقت الذي دفعت فيه قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران قبل امتدادها للمنازل القريبة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الأحد، بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق في عزبة خير الله.

على الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحريق على الفور.