رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية دراجيل بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث زار ومرافقوه قرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة أيضاً ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

واستهل رئيس الوزراء زيارة القرية بتفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل، والذي يتم تنفيذه وفق نموذج موحد في كافة المراكز المستهدفة ضمن هذا المشروع القومي العملاق، حيث يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات لخدمة المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خطوات تنفيذ هذا المجمع الذي سيضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين بالطابق الأرضي، ثم بالطابق الأول خدمات البريد، والشهر العقاري، وسجل مدني، والتموين، وبالطابق الثاني الوحدة المحلية، ومكتب التضامن الإجتماعي، والمجلس المحلي. وأشار مسئولو الهيئة الهندسية إلى أن هذا المجمع الخدمي المتكامل يخدم قرى الوحدة المحلية بدراجيل، وعددها 3 قرى هي: (دراجيل، وكفر السوالمية، وكفر الشبع، بواقع 45 ألف نسمة، وتبلغ نسبة تنفيذ المجمع 22%، بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه).

كما تفقد مدبولي، ومرافقوه عددًا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرية دراجيل، وقام بجولة في شوارع القرية زار خلالها عدداً من المنازل المستهدفة بالإحلال والتطوير، وأدار حوارات ودية مع الأهالي للتعرف على أوضاع معيشتهم واحتياجاتهم ووعدهم بإعادة تأهيل منازلهم لمنحهم مسكنا أفضل ضمن هذه المبادرة، وتمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 59 منزلاً في مبادرة "سكن كريم"، كما التقت إحدى المواطنات برئيس الوزراء خلال الجولة وطلبت منه ادراجها ضمن مبادرة "سكن كريم" ووجه بدراسة حالتها.

وأوضح المسئولون أن قرية دراجيل، ينفذ بها عدد من المشروعات التعليمية، تشمل مشروع تنفيذ أعمال التوسعات بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل، حيث استمع مدبولى إلى شرح تضمن الإشارة إلى أن التوسعات تستهدف الوصول بعدد الفصول بالوحدة إلى 24 فصلاً، بدلاً من 16 فصلاً في الوضع الراهن، بحيث تستوعب الوحدة بعد التوسعات 1600 تلميذ، من بينهم 30 فصلًا ابتدائيا، و10 فصول رياض أطفال، وتشمل الأعمال المنفذة تنفيذ مباني ودهانات واستكمال الأسوار، بنسبة تنفيذ 60%، كما أشاروا إلى أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية بدراجيل، حيث تشهد الـ12 فصلًا بها أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية، بنسبة تنفيذ 82%.