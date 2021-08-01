كوكب في مواجهة الشمس.. تفاصيل ظاهرة فلكية مساء الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان، غدًا الاثنين، أنه سيكون زحل في مقابل الشمس في السماء، وسيكون مرئيًا طوال الليل، ويقع في كوكبة الجدي ويصل زحل إلى أعلى إرتفاع له في السماء حوالي منتصف الليل.

وقال المهعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيكون كوكب زحل مرئيًا من القاهرة بين الساعة السابعة و40 دقيقة بعد الغروب عند ارتفاع 9 درجات فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وحتى الساعة الرابعة و24 دقيقة من فجر اليوم التالي، مضيفة أنه سيصل زحل إلى أعلى ارتفاع له في السماء عند 41 درجة فوق الأفق الجنوبي، وسيغرب عندما ينخفض إلى أقل من 10 درجات فوق الأفق الجنوبي الغربي.

وأضاف، أنه يتزامن وجود زحل مقابل للشمس مع وجوده عند أقرب إقتراب له من الأرض (نقطة الحضيض)، ما يجعله يبدو ألمع وأكبر، ويحدث هذا لأنه عندما يقع زحل مقابل الشمس في السماء، تمر الأرض بين زحل والشمس ويصطف كل من زحل والأرض على نفس الجانب من الشمس، وفي لحظة المقابلة سيقع زحل على مسافة 8.94 وحدة فلكية، وسيبلغ قطر قرصه الزاوي 18.6 ثانية قوسية ويبدو بلمعان قدره 0.2.

وتابعت: "رغم وجود زحل في أقرب إقتراب له من الأرض، فإنه لايرى إلا كنقطة لامعة بالسماء ولا يمكن تمييز زحل بحلقاته المميزة إلا من خلال التلسكوب، وسوف يعود كوكب زحل لمقابلة الشمس مرة أخرى في 14 أغسطس 2022 و27 أغسطس 2023 و08 سبتمبر2024".

وأشار إلى أن الصورة توضح مقارنة للحجم الظاهري لكوكب زحل عند رؤيته في وضع المقابلة مع الشمس (إلى اليسار)، وحجمه عندما يكون بعيدًا عن الأرض عند الاقتران الشمسي (إلى اليمين).