رئيس الوزراء يناشد المصريين التعاون مع الحكومة لتنفيذ مشروع "حياة كريمة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مفتوحا ضم عددًا من أهالي قرى مركز الشهداء، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى محافظة المنوفية، تستهدف المتابعة على أرض الواقع لسير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لقاء مفتوحًا ضم عددًا من أهالي قرى مركز الشهداء.

أعرب رئيس الوزراء، خلال لقاءه بالأهالي، عن سعادته بوجوده في محافظة المنوفية مع زملائه من الوزراء والمساعدين، لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر، بهدف تغيير حياة الأهالي وحل مشاكلهم باذن الله، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحي الذي كان دومأً شكوى دائمة لأهالينا في كل القرى المصرية، الذين طال حلمهم بأن تشملهم هذه الخدمة الحيوية.

و أضاف مدبولي، أنه في ظل هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الرئيسية الأخرى، وكذلك كافة المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في هذه القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعاون الأهالي وتفهمهم لهذا المشروع المهم، واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه في صالحهم، لافتًأ إلى أن ذلك يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على ما يتحقق، من خلال عدم تكرار التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي، معتبراً أن ذلك هو التحدي الحقيقي، موضحاً أن ادخال خدمة الصرف الصحي، سيجعل من الصعب تكرار البناء العشوائي في مناطق أخرى ثم المطالبة بتوصيل الصرف الصحي لها، وبالتالي لابد أن يعي الجميع أن ما يتحقق لابد من الحفاظ عليه.

وتضمنت الجولة عدداً من القرى بمركز الشهداء، أحد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، حيث أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الفخر بالزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى لمركز أشمون، واليوم لمركز الشهداء، المستهدفين ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشروعات "حياة كريمة" في كافة محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظة المنوفية، بهدف تحسين حياة الأهالي في المحافظة.