رئيس الوزراء يزور منازل أهالي قرى مركز الشهداء في المنوفية "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية داخل عدد من منازل أهالى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد.

وتضمنت الجولة عددًا من القرى بمركز الشهداء، أحد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، حيث أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الفخر بالزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى لمركز أشمون، واليوم لمركز الشهداء، المستهدفين ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشروعات "حياة كريمة" في كافة محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظة المنوفية، بهدف تحسين حياة الأهالي في المحافظة.

وعقد لقاء مفتوحا ضم عدداً من أهالي قرى مركز الشهداء، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى محافظة المنوفية، تستهدف المتابعة على أرض الواقع لسير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. لقاء مفتوحا ضم عدداً من أهالي قرى مركز الشهداء.​