شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرة فى العشيرة المحمدية لايف على الفيس بوك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لجا أبناء طريقة العشيرة المحمدية أحد أكبر الطرق الصوفية إلى التكنولوجيا فى عمل الحضرة والإحساس والتفاعل الروحانى بعد إغلاق المساجد تمشيا مع الإجراءات الاحترازية فى منع انتشار كورونا .
ولجأ محمد جلال المسئول عن إقامة الحضرة إلى استخدام الفيس بوك بالاشتراك مع عدد من الصفحات الصوفية فى بث الحضرة بث صوتى مباشر ليتفاعل معه المئات من المريدين فى حالة روحانية مختلفة عن أجواء السوشيال ميديا .
ويقول محمد جلال إٔنه لجأ إلى هذه الطريقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاتصال للاستمرار الحضرة يوم الاحد بعد صلاة العشاء، لكى يحافظ المريدين على أجواء الروحانيات خاصة أنه هناك حالة من التواصل تحدث أثناء البث المباشر ومتابعة من أبناء الطريقة وبعض محبى التصوف فى أنحاء العالم العربى.
وأكد محمد جلال أن الصوفى المستنير مواكب لعصره ومتطور ويستخدم التكنولوجيا فى الخير وذلك طبقا لمنهج الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.
جدير بالذكر أن الحضرة مصطلح إسلامى صوفى يطلق على مجالس الذكر الجماعية والتى يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهى ركن هام فى طريق الصوفية، حيث يتم فيها آداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الدينى، والمديح النبوى المتخصص بمدح رسول الإسلام والصلاة عليه، والدعاء والذكر الجماعى، وتلاوة أسماء الله الحسنى.