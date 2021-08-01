شكرا لقرائتكم خبر عن ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺨﻮت واﻟﺴﻔﻦ.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺨﻮت واﻟﺴﻔﻦ.





وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻳﺆﻛﺪ: ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺠﺪﻳﺔ وإرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻻﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻞء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ



ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ ﺗﻮطين اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻰ واﻟﻌﺴﻜﺮى.. وﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻰ واﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية.

ـ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ: ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺨﻮت واﻟﺴﻔﻦ.. رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات.. وﻳﺆﻛﺪ: ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ.

ـ ﺑﺎﻷرﻗﺎم.. ﺣﺼﺎد حياة كريمة في 5 محافظات ﻗﺒﻠﻰ وﺑﺤﺮى 3036 ﻣﻮاﻃﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎدوا ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻰ المنيا وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ.

ـ ﺟﺪﻋﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺎت ﻣﺼﺮ.. ﺷﻴﻜﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻠﻴﺎﺗﺸﻮ وﻧﺸﻮى ﻣﺪرﺑﺔ ﻛﺮة ﻗﺪم ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ.

ـ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎب ﺑﺴﻴﻨﺎء.. اﻟﻘﻮات المسلحة ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻘﺘﻞ 89 تكفيريا

ـ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ألمانيا ﻓﻰ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄولمبياد ﻃﻮﻛﻴﻮ

ـ اﻟﺘﺠﻠﻰ اﻷﻋﻈﻢ«ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺴﻮﻳﻖ »ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎلميا ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ

ـ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح المصرى ﻓﻰ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎرى.. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻌﻴﻢ المواطنين ﺿﺪ ﻛﻮروﻧﺎ.. واﻟﺼﺤﺔ: إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ.

ـ اﻧﺘﻬﺎء الماراثون اﻟﻴﻮم.. ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻳﻤﺘﺤﻨﻮن اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.. وﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.



