شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام من 235 لـ 230 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022 من 235 درجة إلى 230 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.