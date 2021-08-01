شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: توجيهات من الرئيس بالعمل على مدار 24 ساعة لتغيير حياة الأهالى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم إلى محافظة المنوفية فى زيارة تستهدف المتابعة على أرض الواقع لسير العمل فى عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى، يرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت الجولة عددًا من القرى بمركز الشهداء، أحد المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، حيث أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الفخر بالزيارة التى تعد الثانية التى يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى لمركز أشمون، واليوم لمركز الشهداء، المستهدفين ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشروعات "حياة كريمة" فى كافة محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظة المنوفية، بهدف تحسين حياة الأهالى فى المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أن مركز الشهداء الذى يشهد هذه الزيارة اليوم، يتم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة قرى المركز البالغ عددها 27 قرية، بما يخدم نحو 400 ألف نسمة، منوهًا إلى أن سير العمل يشمل تنفيذ 594 مشروعًا فى العديد من القطاعات، من مياه الشرب، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، والغاز، والاتصالات، وإدارة المخلفات الصلبة، والكهرباء والرى والطرق والنقل، وتدعيم الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات، ويتم استكمال 81 مشروعًا، كما أن هناك مواقع جاهزة للتسليم لبدء العمل فى 555 مشروعًا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى لقاء مفتوحا ضم عددًا من أهالى قرى مركز الشهداء، أعرب خلاله عن سعادته بوجوده اليوم فى محافظة المنوفية مع زملائه من الوزراء والمساعدين، لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على مدار 24 ساعة فى قرى مصر، بهدف تغيير حياة الأهالى وحل مشاكلهم باذن الله، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحى الذى كان دومًا شكوى دائمة لأهالينا فى كل القرى المصرية، الذين طال حلمهم بأن تشملهم هذه الخدمة الحيوية، لافتًا إلى أنه فى ظل هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الرئيسية الأخرى، وكذلك كافة المشروعات التنموية التى يتمناها الأهالى فى هذه القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعاون الأهالى وتفهمهم لهذا المشروع المهم، واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه فى صالحهم، لافتًأ إلى أن ذلك يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على ما يتحقق، من خلال عدم تكرار التعدى على الأراضى الزراعية، أو البناء العشوائى، معتبرًا أن ذلك هو التحدى الحقيقى، موضحًا أن ادخال خدمة الصرف الصحى، سيجعل من الصعب تكرار البناء العشوائى فى مناطق أخرى ثم المطالبة بتوصيل الصرف الصحى لها، وبالتالى لابد أن يعى الجميع أن ما يتحقق لابد من الحفاظ عليه.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشروع "سكن كريم" مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف إحلال المنازل القديمة فى القرى، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع كل المحافظين، ووزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم حصر المستحقين لكى نبدأ عملية بناء وحدات بديلة لأهالينا فى هذه المناطق، كجزء من المشروع الكبير الذى نقوم بتنفيذه، وأضاف أن الحكومة ستكون قادرة من خلال هذا المشروع على احلال الوحدات غير اللائقة وبها مشكلات، وإعادة بنائها بطريقة جديدة تستوعب عددًا أكبر من السكان، بدلًا من العودة إلى البناء على الأراضى الزراعية، حيث سيكون البديل بناء وحدات تستوعب الزيادة المستقبلية فى القرى المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء أن "حياة كريمة" مشروع عملاق، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى عند إطلاقه، داعيًا الله أن يعين الدولة على تحقيق أحلام وآمال الأهالى من خلال هذا المشروع، ثم الاحتفال باتمامه عما قريب باذن الله.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بزيارة قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تم تفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور، واستمع إلى شرح من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال التوسعات التى تتم بقدرة 5 آلاف م3/يوم، لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 15 ألف م3/يوم، بدلًا من 10 آلاف م3/يوم، وتمت الإشارة إلى أن المحطة بقدرتها الحالية تخدم 3 قرى وهى : دناصور، وزاوية البقلى، وبشتامى، بواقع 45 ألف نسمة، وستساهم أعمال التوسعة فى إضافة 3 قرى لخدمة المحطة وهى : دنشواى، وأبو كلس، وعمروس، ليصبح عد المستفيدين 60 ألف نسمة، وقد تم الإنتهاء من عمل ميزانية شبكية للمحطة وكذا الانتهاء من أعمال التصميمات واعتمادهما من قبل الاستشارى وشركة المياه، وتم البدء فى تنفيذ الأعمال بمحطة معالجة دناصور، كما تم الانتهاء من ازالة جميع المعوقات، وتنفيذ أعمال الخرسانات المسلحة وعزل الأساسات، وتم التنويه إلى أنه قد تم الانتهاء من نسبة 50% من الأعمال، وتصل تكلفة التوسعات لنحو 40 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس الوزراء "ترعة جنابية دناصور اليمنى" إحدى الترع التى تخضع للتبطين ضمن المشروع القومى لتبطين الترع فى قرية دناصور، واستمع إلى شرح حول سير هذا المشروع المهم، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد تم بدء العمل منذ أيام قبل نهاية يوليو 2021، وتم الإشارة إلى أنه تم تنفيذ حوالى 100 م من إجمالى 2500 متر مستهدفة، تخدم زمام 350 فدانًا، بتكلفة تقديرية تصل لنحو 7 ملايين جنيه، وتم التنويه إلى أنه يتم تأهيل جميع ترع مركز الشهداء بإجمالى طول 95 كم، وبتكلفة اجمالية 395 مليون جنيه،

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا، عددأ من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة سكن كريم بقرية دناصور، وعقد لقاء مع عدد من المواطنين، حيث تمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 28 منزلًا فى مبادرة "سكن كريم" التى تعد أحد أبرز التدخلات التى تتم ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتستهدف تطوير منازل المواطنين المبنية بالطوب اللبن أو المسقوفة بالجريد، ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضى، لتحسين حياة المواطنين ووقف البناء على الأراضى الزراعية.