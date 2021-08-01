شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى التفاضل والتكامل لغات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما حرص ”الخليج 365” على تقديم يد العون لطلاب الثانوية العامة كل عام من خلال نشر العديد من المراجعات النهائية ومراجعات ليلة الامتحان لكل المواد التي يتم دراستها على مدار العام الدراسي، وذلك إيمانًا بالدور الاجتماعي الذي نملكه تجاه الطلاب، لذا قدمنا لهم أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، ومع انتهاء امتحانات هذا العام، ننشر لطلاب الشعبة العلمية التي من المنظر أن ينتهوا من الامتحانات غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس، مراجعة ليلة الامتحان في التفاضل والتكامل لغات.