شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توافق مصري جزائري على دعم صون استقرار تونس وإنفاذ إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية التشيك توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والتعاون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير جان فوليك، السفير التشيكي بالقاهرة.

استمرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة والنتيجة لن تعلن قبل 15 أغسطس

أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

رئيس الوزراء يتابع تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان في ضوء إنعقاد الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، ومسئولو الجهات المعنية.

صفقة مالية تبادلية بين الأهلى وبيراميدز بطولة رمضان صبحى وأفشة

أرسل النادي الأهلي خطابا إلى بيراميدز يطلب فيه إجراء مقاصة مالية يتم بشأنها خصم مستحقات النادي السماوى نظير المزايا الإضافية فى عقد بيع محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء مع المبلغ المالي المستحق للأهلي فى رعاية رمضان صبحي بعد انتقال اللاعب إلى بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الانجليزي.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

منتخب اليد يضرب موعدا مع ألمانيا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعداً مع ألمانيا، فى العاشرة صباح بعد غد، الثلاثاء، فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى. ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة للطلاب المتفوقين والمكفوفين تمت دون مشكلات

أدى 225 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، كما أدى 1179طالبا وطالبة بمدارس stem الامتحان، حيث أدي621 طالبا وطالبة امتحان مادة مقاييس المفاهيم"الأحياء"، وأدى 558 طالبا وطالبة امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، وذلك في اليوم السادس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

دار الإفتاء توضح حكم التربح من تطبيقات التيك توك واليوتيوب

"هل الفلوس التي نحصل عليها من تيك توك حرام أم حلال ؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، وهو بث تجريه الدار بشكل يومي للإجابة عن أسئلة المتابعين.

السياحة الروسية فى الطريق للبحر الأحمر.. اللجنة الصحية من موسكو تشيد بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المطار والمستشفيات والفنادق.. والقنصل الروسى : الوفد الصحى أبدى ارتياحه.. وخبراء السياحة : أول رحلة 9 أغسطس

اقتربت السياحة الروسية من الوصول إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ، بعد زيارة عدة لجان روسية وإجراءات مختلفة اتخذتها الدولة المصرية بالتنسيق مع الجهات الروسية، لتطبيق الاجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حاليا داخل المطارات المصرية المختلفة.

آخر تلك اللجان التى تم إيفادها من موسكو إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ، لجنة صحية مكونة من 5 أشخاص قامت بعملية تفتيش يوم الأربعاء الماضى بمطار شرم الشيخ الدولى، ووصلت الغردقة مساء الخميس، وأجرت تفقد للإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولى، وكذلك داخل مستشفى الغردقة العام، وعدد من الفنادق المختلفة.

الحكومة: موقع التجلى الأعظم من أهم المشروعات التى تحتل أولوية قصوى على أجندة العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، والدكتورة هدى عمر، مساعدة وزيرة البيئة، ومسئولي الجهات المعنية.

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى التفاضل والتكامل "فيديو"

ساعات قليلة تفصل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة عن نهاية الامتحانات والعام الدراسي بأكمله، وبداية مرحلة جديدة من البحث عن الجامعة المناسبة للدراسة وفقًا لعدد من المعايير، أهمها المجموع النهائي في الثانوية العامة، ويستعد الطلاب لامتحان مادة التفاضل والتكامل غدًا الإثنين الموافق 2 من أغسطس، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في التفاضل والتكامل.

استعد للامتحان.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2021 في التفاضل والتكامل لغات.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يستعد طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة لأداء امتحان مادة التفاضل والتكامل التي من المنتظر أن يخضعوا له غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس، وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، حيث أسئلة الاختيار من متعدد والبابل شيت، يحرص الجميع مع مراجعة المنهج الذي تم مذاكرته على مدار العام الدراسي.

وعلى مدار السنوات الماضية حرصت جريدة وموقع ”الخليج 365” على مساعدة طلاب الثانوية العامة من خلال تقديم مراجعات شاملة في كافة المواد، سواء الدارسين باللغة العربية أو الإنجليزية، من خلال نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، وذلك إيمانًا منا بالدور الاجتماعي تجاه الطلاب، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة في مادة التفاضل والتكامل لغات للثانوية العامة، متمنين لجميع الطلاب دوام التوفيق والتفوق.

ضبط جرائم أموال بقيمة 5 مليارات جنيه خلال شهر

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، في إطار جهودها لملاحقة الجريمة بشتى صورها، حيث استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 205 متهمين وبحوزتهم (101 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 34 قطعة سلاح أبيض)، كما تم تنفيذ 21535 حكمًا قضائيًا متنوعًا ، ضبط 1637 قضية متنوعة، و5 تشكيلات عصابية، ضموا 22 متهمًا، ارتكبوا 10 حوادث، وضبط وفحص 9784 عنصرًا إجراميًا.

الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية الجزائر تطورات الأوضاع بتونس وملف سد النهضة.. يؤكد: نحرص على تطوير العلاقات مع الجزائر فى شتى المجالات.. "العمامرة" يشيد بإنجازات مصر بمكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزى، السفير الجزائرى بالقاهرة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنًا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائى مع الجزائر الشقيقة فى شتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك فى الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائمًا إلى التعاون والبناء والتنمية ودعم كل الجهود التى تسعى لبلوغ تلك الأهداف والقيم.

الرئاسة: توافق مصري جزائرى على دعم صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة التونسيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري بالقاهرة.

معلومات الوزراء: القاهرة تتقدم 96 مركزًا فى مؤشر مدن الإبداع لعام 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان "القاهرة تتقدم 96 مركزًا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021"؛ حيث جاءت القاهرة في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم، واحتلت الإسكندرية المركز 272 في المؤشر نفسه، في حين جاءت طوكيو عاصمة اليابان في صدارة الترتيب، يليها كلٌّ من بوسطن ونيويورك الأمريكيتين، وذلك طبقًا لمؤشر مدن الإبداع الصادر عن وكالة الابتكار توثينك ناو (2THINKNOW)، والذي أصبح أعلى مقياس لتصنيف المدن من حيث الابتكار في مختلف المجالات.

تعديل موعد مباراة منتخب اليد ضد ألمانيا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو

كشف أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020، عن تغيير موعد مباراة مصر ضد ألمانيا فى ربع النهائى والمحدد لها بعد غد الثلاثاء، لتقام فى الثانية إلا الربع ظهراً بدلا من العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.

طوكيو 2020.. أبطال اليد "صناع البسمة" يضربون موعداً مع ألمانيا فى ربع نهائي الأولمبياد.. وداع رجال وسيدات الطاولة.. وسقوط ثلاثى المصارعة بعد فشل الوصول للترضية.. و"شيش" الرجال فى المرتبة الثامنة

شهدت منافسات اليوم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مواصلة منتخب اليد رسم البسمة على وجوه المصريين بتحقيق الفوز الرابع فى دور المجموعات على البحرين، بينما شهد اليوم نفسه سقوطا مفاجئا لثلاثى منتخب الفراعنة فى المصارعة، بينما احتل منتخب السلاح المركز الثامن فى تحديد المراكز.