شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تنقل غدا 7386 راكبا إلى 70 وجهة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، رحلاتها الجوية إلى 70 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 7386 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبى، واشنطن، عمَان، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، مدريد، نيويورك، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل، أبوظبى، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا)، بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 7386 راكبا.

وتلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.