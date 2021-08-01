شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة محفظ قرآن تعرض للغرق وابنته خلال محاولته إنقاذها في العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع عشرات من أهالي قرية الناصرية بالعياط منذ قليل، جنازة محفظ القرآن، الذي تعرض للغرق بصحبة ابنته، في نهر النيل، خلال محاولته إنقاذها، بعد سقوطها بالمياه، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، نتيجة المأساة التي راح ضحيتها الأب وابنته، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة الابنة.

وعثر رجال الإنقاذ النهري على جثة محفظ القرآن، الذي تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ ابنته، بعد سقوطها بنهر النيل في العياط، بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على تعرضه للغرق.

ووسع رجال الإنقاذ النهري عمليات البحث، في محاولة لانتشال جثة الابنة، حيث حاول الأب إنقاذ ابنته من الغرق، إلا أنهما غرقا سويا منذ أمس السبت.

وشارك عدد من الصيادين في عمليات البحث، بمحيط المكان الذي شهد حادث الغرق، أملا في طفو جثة الابنة، أعلى سطح المياه، وقال شهود عيان أن الأب يعمل محفظ قرأن، خرج للتنزه بصحبة أبنائه، وسقطت ابنته "أ"، البالغة من العمر 14 سنة في مياه نهر النيل، فحاول نجدتها، إلا أنهما تعرضا للغرق سويا، لعدم إجادتهما السباحة.

وأجرى رجال الإنقاذ النهري عملية مسح وبحث للمكان الذي شهد حادث الغرق، وتم توسعة عمليات البحث تحسبا لتحرك الجثة، وما زالت عمليات البحث مستمرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتبين غرق محفظ قرأن يدعى "ح.ع"، وابنته"أ"، خلال محاولته إنقاذها من الغرق.

تم إخطار إدارة الإنقاذ النهري، ووصل عدد من المنقذين إلى مكان حادث الغرق، وتم العثور على جثة الأب، وجاري البحث عن جثة الابنة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.