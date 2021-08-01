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الحماية المدنية تواصل الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق ورشة خشب دار السلام "فيديو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تواصل قوات الحماية المدنية الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي نشب بورشة أخشاب في منطقة خير الله في دار السلام.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الأحد، بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق في عزبة خير الله.

على الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحريق على الفور.

ودفعت قوات الحماية المدينة في بداية الحريق بنحو 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى أي حيز سكني.

وقال شاهد عيان في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الحريق مُندلع منذ 7 ساعات في ورشة أخشاب دون توقف "البيوت كلها ولعت".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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