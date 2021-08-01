الجيزة: رفع 9400 طن مخلفات في 4 أحياء بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملة لرفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، موضحة أن الحملة شملت أحياء بولاق الدكرور، الطالبية، الدقي، جنوب الجيزة.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أن الهيئة رفعت نحو 9470 طن مخلفات من أحياء محافظة الجيزة اليوم كما تم تنفيذ حملات نظافة نوعية في الأماكن الآتية:

- حملات نظافة وتجريد شملت شارع ترعة عبد العال بنطاق حي بولاق الدكرور.

- شارع أنور السادات بنطاق حي الطالبية، وميدان المساحة.

- شارع عكاشة من المساحة بنطاق حي الدقي.

وشملت فرق الحدائق، تقليم النخيل بشارع الهرم بنطاق حي الطالبية، وزراعة النباتات والزهور وقص النجيلة وفرد النجيلة سابقة التجهيز بحديقة نزلة كوبري فيصل بشارع السودان بنطاق حي جنوب الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة، لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة شفيق جلال، بشأن رفـع كفـاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة.