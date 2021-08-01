شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهى تقدم الشيشة وتشميع ومصادرة 13 ثلاجة مجمدات ومخازن ملابس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات موسعة بمراكز أوسيم والبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وشمال وجنوب الجيزة، لرفع إشغالات المحال والمقاهى المتعدية على الطريق العام استجابة لشكاوى المواطنين .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل حملاتها على المقاهى والكافيهات المخالفة وغير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية أو المتعدية على الطريق العام مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، لافتاً أن مركز البدرشين قام برفع إشغالات المقاهى والمحال بشوارع عمرو بن العاص و النيل السعيد و بورسعيد.

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بشن حملة إشغالات على المقاهى المخالفة بنطاق شبرامنت وطريق جسر الصليبة وداير الناحية وقرية طموه وشارع وسط البلد بطموه وشارع الغاز، وتم مصادرة محتوياتها و الشيش الموجودة داخل تلك المقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما تم تحرير 14 محضر إشغال لورش ومحال بمنشأة القناطر للتعدى على الطريق العام ورفع الإشغالات من كوبرى الجلاتمة.

كما قام مركز ومدينة أوسيم بضبط وغلق 4 مقاهى مخالفة للقانون تقدم الشيشة للمواطنين بشارعى مسجد الرحمن والمدينة المنورة أسفرت عن ضبط ورفع 105 شيش وكرسى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالفين.

وفيما يخص الأحياء، فقد قام حى بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لإزالة كل ما يعيق حركة المواطنين وإشغالات المحال أسفرت عن التحفظ على 26 توك توك و 9 تروسيكل بضائع بشوارع العشرين والشهيد أحمد حمدى وسوق على وشارع المساكن .

إلى جانب غلق وتحرير 13 محضر لمحال و ثلاجات مجمدات ومخازن ملابس لضبط عدد من المخالفات لهم، وهى عدم إعلان السعر وعدم وجود سجل صناعى و عدم وجود شهادة صحية ومخالفات بيئية وأخرى تتعلق بالسلامة العامة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع إدارة التموين و الطب البيطرى والشئون الصحية .

وقام حى الطالبية بشن حملات بشوارع الهرم و العريش و ضياء و المستشفى و حسن وإجراء كلبشة للسيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بشارع ترسا .

بالإضافة إلى قيام حى العجوزة بشن حملات على شوارع شاهين و وادى النيل و عبد المنعم سند و الانشراح و بطئ محور ميت عقبة وقد تم ضبط مصنع حلويات بعقار يستغل المسافة الجانبية بشارع إسراء المعلمين، بالإضافة إلى مصادرة الشيش من الكافيهات التى تقدم خدمة الشيشة بشوارع جول جمال و الرشيد وكلبشة سيارات أمام معارض السيارات بنطاق الحى تعرقل سير المشاة و الحركة المرورية .

واستجابة لشكاوى المواطنين تمكن حى شمال من ضبط وغلق 4 مقاهى تقدم الشيشة للمواطنين بقطاعى المنيرة الغربية والشرقية، إضافة إلى قيام حى الهرم من رفع 20 حاله إشغال متنوعه للمحال بمناطق منشأة البكارى وكفر غطاطى .

وقام حى جنوب الجيزة برفع إشغالات شوارع جسر الكنيسة والمجزر الآلى بالمنيب وكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام والأرصفة بشارع خاتم المرسلين بحى العمرانية.