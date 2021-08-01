شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش على 229 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 9 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، الفيوم) بالمرور والتفتيش على 229 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو وتم رصد 106 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار (22) قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص فى (63) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – بنى سويف – الغربية – البحيرة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية - الفيوم)، حيث تم عمل (4) محاضر جنح بمحافظتي بنى سويف – البحيرة، وتم عمل (10) محاضر (ادارية) بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – المنوفية – القليوبية، وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (29) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الدقهلية – بنى سويف – الفيوم.

من جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.