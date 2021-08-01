شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المشاركين فى فاعليات المؤتمر العالمى لدار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مطار القاهرة الدولي، استقبال كبار علماء الدين ورجال الافتاء، من الوفود المشاركين في فاعليات المؤتمر العالمي السادس لدار الافتاء المصرية، والذي تنطلق فاعلياته غدا الاثنين، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كلا من فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبي، والدكتور محمد بن عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور مفتاح الأخيار رئيس مجلس العلماء الأندونيسي، الدكتور علي حسن البحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الأندونيسي، وسليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا.

كما وصل أيضاً، الشيخ أبو بكر زبيري علي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتنزانيا، والشيخ زامير راكاييف مفتي قرغيزستان، والشيخ أمين باتي نائبًا عن رئيس هيئة الإفتاء بموريتانيا، والدكتور يشار شريف من جامعة أرسطو اليونان.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول كافة الوفود الدينية المشاركة في مؤتمر الافتاء العالمي، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، حيث يكون في استقبالهم داخل صالة المطار فرق من العلاقات العامة وإدارة المراسم ومسئولي وزارة الاوقاف ومجمع البحوث الإسلامة ودار الإفتاء.

وتعقد دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، غدا الاثنين، مؤتمرها العالمي السادس على مدار يومَي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.