شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا حرائق الغابات فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أهالي وأسر الضحايا الذي سقطوا جراء اندلاع حرائق الغابات بعدد من المناطق في تركيا، والذي راح ضحيته عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب الأزهر عن تضامنه مع الشعب التركي في مواجهة هذا الحادث المأساوي، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن ينزل سكينته على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".