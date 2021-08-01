شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ألمانيا بالقاهرة تودع السفير سيريل نون: اللى شرب من مية النيل لازم يرجعلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت السفارة الألمانية بالقاهرة السفير الألماني سيريل نون، بعد عامين من عمله كسفير لبلاده في مصر، ونشر الحساب الرسمي للسفارة صورة لأخر أيام عمل السفير، عبر موقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :"بعد عامين من العمل الدؤوب في خدمة العلاقات يغادر السفير نون. ويتوجه جميع العاملين بالسفارة إليه بخالص الشكر والعرفان على التعاون الطيب القائم على الثقة المتبادلة، ويتمنوا له ولأسرته التوفيق! نتطلع لرؤيتك مرة أخري تحقيقا للمقولة المصرية :"اللي شرب من مية النيل لازم يرجع لها".



السفارة الالمانية

وكان سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، قال إن العلاقات المصرية الألمانية خاصة وقريبة جدا، وتقوم على أعمدة هامة منها التعليم والتعليم العالى واللغة، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وطيدة جداً، مضيفا: "مصر شريك أساسى فى المنطقة وليس فقط منطقة البحر المتوسط ولكن أفريقيا لأن مصر حاليا تلعب دورا هامًا فى أفريقيا وهذه استراتيجية ذكية جدا".

وأضاف السفير الألماني في تصريحات له: "مصر شريك أساسى ودائما نتحدث معها فى الأزمات التى تخص مصر والتى تخصنا أيضا، وأعنى هنا أزمات غزة وليبيا، ومن مصلحتنا جميعا أن يكون هناك استقرار فى ليبيا حتى لا ينتشر عدم الاستقرار فى المنطقة، متابعا: مسائل المياه أهم القضايا التى نتحدث فيها معا، لأنه إذا ساء الحال فى مصر ساء بالنسبة لنا أيضا، فلدى مصر وألمانيا علاقات ثنائية خاصة فى مجال التعليم والتعليم العالى وهى علاقات خاصة ومتميزة، وتجد اهتماما كبير بين مصر وألمانيا وعلاقات عميقة .