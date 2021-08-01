شكرا لقرائتكم خبر عن 60 منحة دراسية من جامعة حلوان بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا للوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين عن استمرار برنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة حلوان للعام الأكاديمي 2021 / 2022 وكذا زيادة أعداد المنح المقدمة من الجامعة إلى 60 منحة موزعة علي مختلف كليات الجامعة، بالإضافة إلى الكليات والمراكز الجدد (كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، مركز الدراسات والتعاون البحثى الافريقي، هذا بالإضافة إلى استحداث منح مختلفة الي جانب المنح الكاملة، توسيع نطاقها لتشمل دول العالم بالكامل، و تخصيص 25 منحة لأقاليم جغرافية أخري إلي جانب دول القارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.

ويأتى ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على توطيد وتعميق أواصر العلاقات بين مصر و دول العالم ودعم سبل التعاون والمودة وتقوية الروابط التاريخية بين الشعوب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين.

وأشار الدكتور ماجد نجم فى بيان، إلي أن اتجاه جامعة حلوان الآن والدولة المصرية هو جذب مزيد من الطلاب الوافدين، والعمل على زيادة أعدادهم وتنوع جنسياتهم مع حرص الجامعة على تقديم أفضل وسائل الرعاية لهم، مضيفأ أن الوافدين من كل بلدان العالم أمانة فى أعناقنا وضيوف كرام فى بلدهم الثانى مصر ورعايتهم تحتل مكانتها القصوى لدى الجامعة لأنهم سفراء لمصر فى بلادهم بعد انتهاء دراستهم، وقال إن جامعة حلوان تعمل دائما على تقديم افضل الخدمات للطلاب الوافدين لديها مايدعم فتح أسواق جديدة اقليميا ودوليا ضمن إجراءات جذب الطلاب من جميع دول العالم.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية الي النجاح الكبير الذي حققه برنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة حلوان على مدار الأعوام السابقة حيث لقي ترحيبا وتجاوبا قويا من العديد من ممثلي مصر (من سفراء وملحقين ثقافيين وممثلي الجاليات وممثلي الطلاب بالجامعة من الدول المختلفة.

فيما أكد الأستاذ الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين على أنه قد تمت الموافقة على تخصيص عدد 60 منحة دراسية في مختلف التخصصات بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وذلك للعام الجامعي 2021 /2022 حيث يسعد الجامعة استضافة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم واستفادتهم من هذه المنح.