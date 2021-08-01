شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توقع غرامات على الانتظار الخاطئ للسيارات بمحور ترسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت أجهزة محافظة الجيزة انتظار السيارات بشارع ترسا، حيث ناشدت محافظة الجيزة مواطنيها بعدم الوقوف والانتظار الخاطئ للسيارات بشارع ترسا والالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار وذلك حفاظاً علي تحقيق السيولة المرورية بالطريق وتلاشي توقيع الغرامات والمخالفات المرورية المقررة حيث من المقرر تكثيف حملات كلبشه ورفع السيارات المتعدية علي حرم الطريق والمنتظرة في الأماكن غير الصحيحة للانتظار وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأكدت المحافظة أنه تم وضع لافتات تحذيرية وأخري لتحديد أماكن الانتظار للسيارات بشارع ترسا وذلك من خلال حي الطالبية.

وفي ذلك الاطار نفذ حي الطالبية حملة وتم كلبشة عدداً من السيارات المتعدية علي الجزيرة الوسطي بالانتظار الخاطئ وجاري المتابعة اليومية.

وناشدت محافظة الجيزة مواطنيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تلك الإجراءات بكافة الشوارع الرئيسية والحيوية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالطرق والمحاور.

وفى السياق تم تنفيذ حملات مماثلة بأحياء بولاق والعمرانية وجنوب، حيث استمر التواجد الميدانى بشارع ناهيا للتأكد من عدم عودة الإشغالات مجددا مع شن حملات دورية من الحي وجهاز السرفيس، كما تم كلبشه السيارات المتعدية علي الأرصفة والطريق بشارع خاتم المرسلين العمرانية.

وفى جنوب الجيزة تم تنفيذ حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بشارع جسر الكنيسه والمجزر الآلى بالمنيب ورفع إشغالات المحال .