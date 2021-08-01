شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية التشيك يشيد بجهود مصر للتهدئة فى منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك: "نفضل الحل الدبلوماسى تجاه قضايا الشرق الأوسط ونفضل اللجوء للوساطة الدولية"، مشيدا بدور مصر والتى لعبت دوريا محوريا لتهدئة الأمور فى المنطقة.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن المشاورات التى جرت فى منتدى الأعمال المصرى التشيكى تشير لوجود ارادة سياسية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، داعيا للنظر إلى المستقبل ومعالجة أى مشكلات عالقة بين البلدين، لافتا لتطلع مصر لعلاقات مباشرة وجيدة بين الشعبين المصرى والتشيكي.

فيما أكد وزير خارجية التشيك، أن قضية سقوط مروحية تشيكية فى سيناط ومصرع طيار محل مشاورات ونقاشات، موضحا أن الحكومة المصرية والتشيكية ملتزمة بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين فى ظل وجود فرص لتعزيزها بين البلدين، لافتا إلى أن هناك فرص عظيمة للتعاون التجارى بين مصر والتشيك.