شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى بعد قليل لوزير الخارجية مع نظيره التشيكى فى مقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزيرا خارجية مصر والتشكيك مؤتمرا صحفيا بعد قليل، فى مقر وزارة الخارجية، للتطرق لنتائج المباحثات والمشاورات التى جرت على مدار اليومين بين الوفود المصرية والتشيكية.

جرت جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير خارجية التشيك ⁧‫جاكوب كولهانك ‬⁩، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلديًن، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ونظيره التشيكي ⁧‫جاكوب كولهانك‬ فعاليات منتدى الأعمال المصري- التشيكي، لبحث سُبل دعم الاستثمار وغيرها من الموضوعات بين البلديًن الصديقين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزار ة الخارجية السفير احمد حافظ صورا تبرز حضور الوزيرين اجتماعات منتدى الاعمال المصرى التشيكي الذى عقد قبل قليل.