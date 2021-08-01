شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبال 838 حالة بعيادات الضمور العضلى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة لصحة والسكان، عن استقبال 838 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة ، أنه تم تشخيص 81 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الجينية والبيولوچبا الجزئية، لافتًا إلى تحويل 14 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم إلى اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مرضى الضمور العضلي الشوكي، تم مناظرة وتقييم الـ 14 حالة والاطلاع على الملف الطبي الخاص بهم، مضيفًا أنه سيتم بدء تلقي العلاج الجيني للحالات المصابة بالضمور العضلي الشوكي بمركز مستشفى معهد ناصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تخصيص 3 مراكز لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي (مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي).

ولفتت ، إلى تخصيص 24 عيادة لتشخيص الحالات شملت عيادتي (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

وأضافت الوزارة ، أنه تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.