شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية التشيك يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه للحكومة التشيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك، خلال مؤتمر صحفى اليوم مع وزير الخارجية سامح شكرى ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للحكومة التشيكية

وقال وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك ، خلال المؤتمر الصحفى أنه التقى قيادات عسكرية تشيكية تشارك فى قوات حفظ السلام في سيناء، موضحا ان بلاده انضمت لهذه القوات منذ عام 2009 وقواتنا تواصل الانتشار في تلك المنطقة وذلك في اطار مبادرة السلام بين مصر وإسرائيل.

وأوضح الوزير التشيكي انه اعرب لوزير الخارجية سامح شكرى امتنانه للتحرك السريع من مصر بعد سقوط مروحية تتبع التشيك، مؤكدا انه تم التطرق لموضوع سد النهضة الاثيوبي وتابعت باهتمام العرض المقدم لنا من وزير الخارجية سامح شكرى ونشجع بشدة المفاوضات وخاصة في المشكلات طويلة الامد واهيب بكافة الاطراف بان تتعامل دون أيادي مرتعشة ودون تأخير وحياة الملايين رهينة هذه الحلول السريعة ونود أن نرى وساطة دولية لكن الوقت يداهمنا.