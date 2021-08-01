شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فنى من وزارة الرى يصل العراق لبحث التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة الوزارية المهندس زيد حمودي حبيب ومدير عام الهيئة العامة لمشاريع الرى والاستصلاح المهندس سعد سعد الله عبود فى مطار بغداد الدولي وفدا فنيا من مصر بناءً على دعوة وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمدانى ضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الموارد المائية والري المصرية في مجال توسيع أفق التعاون بين البلدين في قطاع الموارد المائية، والتي تستغرق عدة أيام للبحث وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والاستفادة من تجارب الجانب المصري في مجال مواجهة التحديات بهذا القطاع المهم والحيوي .

يشار إلى أن مصر شاركت مصر فى مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه ، والذى تم عقده يومي 13- 14 مارس الماضى، والتى تم خلالها الاتفاق مع وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.

وفي ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد بتاريخ يونيو الماضى، لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق.

جدير بالذكر، أن مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم منها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الاصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.