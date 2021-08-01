شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فنى من وزارة الرى يصل العراق لبحث التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى أن مصر شاركت مصر فى مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه ، والذى تم عقده يومي 13- 14 مارس الماضى، والتى تم خلالها الاتفاق مع وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.
وفي ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد بتاريخ يونيو الماضى، لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق.
جدير بالذكر، أن مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم منها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الاصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.