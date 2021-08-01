شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد منتجي الدواجن يوقع برتوكولا مع البنك الأهلي لتمويل متوسطي وصغار المربيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه تم توقيع برتوكول مع البنك الاهلي المصري، مبادرة لتمويل صغار ومتوسطي منتجي الدواجن وحصولهم على تسهيلات ائتمانية ميسرة بسعر فايدة 5 % وفقا لمبادرة تمويل مشروعات تربية الدواجن بغرض التسمين، بحد أقصى للتمويل 2 مليون جنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، في بيان له أصدره منذ قليل، أن الغرض من توقيع برتوكول مع البنك الأهلي المصري، هو توفير الاحتياجات التمويلية لمزارع الدواجن "التسمين القائمة والجديدة" في مجال انتاج الدواجن، كما أن البنك سيساهم بحد أقصى 85% من التكاليف الاستثمارية وفقا وعرض السعر والجدارة الائتمانية لأعضاء الاتحاد.

وأشار "العنانى" إلى أن سداد التسهيل شامل العوائد على أقساط متساوية ربع سنوية بحد أقصى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة ما يلى:-

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل في حالة الافراد أو المنشأة الفردية وفي حالة الشركات يتم الحصول على الرقم القومي للشركاء بالشركة.

- مستخرج حديث من السجل التجاري

- البطاقة الضريبية.

- شهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب

- عقد تأسيس الشركة وملخصه وكذا آخر تعديل وملخصة في حالة الشركات.

- عرض سعر او مقايسة في حالة التمويل الاستثماري.

- إيصال مرافق حديث لمقر النشاط (مياه – كهرباء – غاز).

- سند ملكية الموقع المقام عليه المزرعة / عقد ايجار المزرعة

-إيصال سداد تأمينات اجتماعية

التراخيص (وزارة الزراعة – الطب البيطري):

- التسهيلات حتى 750 ألف جم الحصول على تراخيص النشاط ان وجد .

-التسهيلات التي تزيد عن 750 ألف جم حتى مليون ونصف جم يتم الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط او مايفيد السير في اجراءات الترخيص.

- التسهيلات التي تزيد عن مليون ونصف جم يتم الحصول على رخصة مزاولة النشاط.