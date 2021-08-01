شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية التشيك يشيد بالقيود المصرية الصارمة لمجابهة كورونا وحماية السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك أن السياحة الوافدة لمصر تقلصت بسبب كورونا، مؤكدا عدم وجود حاجة لفرض قيود على السائحين، وانما التفكير في اتخاذ اجراءات لا تعيق وصول السياح بل تساعدهم، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تفرض إجراءات صارمة للمحافظة على الصحة العامة، وهي النتيجة التي أدت لتوافد السياح من التشيك إلى مصر، موضحا أن حصول السياح على اللقاح يسهل عملية سفرهم إلى مصر.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر حريصة على توفير اجراءات الأمن الصحى لكافة الزائرين والسياح، كي يكونوا مطمئنين لأن مصر لا تدخر أي جهد وتقوم باجراءات استثنائية لمجابهة كورونا بتطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة باللقاح المضاد لكورونا ، موضحا إنه عند وصول السياح يتم اجراء اختبارات طبية لهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن مصر تتشاور مع التشيك في هذا الصدد، وتثق أن إجراءاتها الصحية مثمرة في مجابهة كورونا.

ولفت وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن مصر تخطط لتحصين حوالى ٨٠ مليون مواطن مصرى بلقاح كورونا.