شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى التفاضل والتكامل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة عن نهاية الامتحانات والعام الدراسي بأكمله، وبداية مرحلة جديدة من البحث عن الجامعة المناسبة للدراسة وفقًا لعدد من المعايير، أهمها المجموع النهائي في الثانوية العامة، ويستعد الطلاب لامتحان مادة التفاضل والتكامل غدًا الإثنين الموافق 2 من أغسطس، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في التفاضل والتكامل.