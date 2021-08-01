شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية التشيك: سلمت الرئيس السيسي دعوة لزيارة براج.. ومصر بوابة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك أنه سلم الرئيس السيسى دعوة لزيارة التشيك فى القريب العاجل، مشيرا إلى أنه تم التطرق لعدد من الملفات والتاريخ المشترك بين البلدين.

وأكد وزير خارجية التشيك فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أنه يزور مصر رفقة 10 شركات تشيكية للاستثمار فى مصر ولها مستوى عالى ويمكنها تقديم دعم فى مجالات الهندسية والمجالات الطبية والدفاعية، مشيرا إلى أن بلاده قامت بثلاث بعثات اقتصادية فقط خلال هذا العام، لافتا إلى أنه تم إطلاق اليوم منتدى الأعمال وهى فرصة لتعزيز التعاون التجارى وان نرسى شراكات جديدة، لافتا إلى أن مصر بوابة أفريقيا وسوق ضخم.

أوضح أن المؤسسات المالية فى التشيك ستمول شركات لديها نية للاستثمار فى مصر، لافتا إلى أنه تم مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الرئيسية وعبرت عن تقدير مصر فى إعداد معرض ملك الشمس فى مصر فى التشيك، موضحا أنه سيتم مواصلة النقاشات بين البلدين ونتطلع لعودة السياحة التشيكية إلى مصر.