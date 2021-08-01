شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية التشيك: تنشيط العلاقات التجارية مع مصر يتطلب تكثيف الزيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن الإرادة الحقيقية بين مصر والتشيك موجودة لتعزيز التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات التشيكية في مصر، مشيدا بالتسهيلات التى تقدمها حكومة التشيك للشركات للاستثمار فى مصر.

فيما أوضح وزير خارجية التشيك أن اجتماع اليوم بين رجال أعمال مصريين وتشيكيين كان مثمرا، موضحا أن تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين يتطلب لقاءات وزيارات أكبر وتشجيع الشركات ذات الصلة لعقد لقاءات مع الشركات المصريةأ ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل.