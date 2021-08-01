شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشكر التشيك لتخصيصها 300 مليون دولار لشركاتها للاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن مصر والتشيك تحتفلان العام المقبل على مرور قرن من الزمان على العلاقات المشتركة، موضحا أن هناك إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطرقنا للوضع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية والعمل لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكى، أن هناك تحركات لتكثيف العمل بين البلدين لتحقيق الاستقرار والأمن بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم التشاور بشفافية وتطرقنا لكافة الملفات التي تهم بين البلدين في ظل التفاهم بين البلدين للتعاون بشفافية.

ورحب وزير الخارجية بنظره التشيكي جاكوب كولهانك، وأشاد بدور بلاده بالمشاركة في قوات حفظ السلام في سيناء، مشيدا بحرص حكومة التشيك إلى توسيع رقعة التعاون الاقتصادي واستعداد بنك ضمان الصادرات التشيكى لتوفير 300 مليون دولار لتشجيع الشركات التشيكية للاستثمار في مصر.