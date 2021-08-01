بعد تداول فيديو على فيسبوك.. ضبط المتهمين بالتشاجر داخل كوافير في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالإسكندرية

رصدت أجهزة الأمن، تداول فيديو على إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالتشاجر بالأيدي بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تلقي قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة لوران بدائرة القسم.

بالانتقال لمحل البلاغ، أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهم كلٍ من "طرف أول" (5 سيدات من بينهن صاحبة محل كوافير حريمي مصابة باشتباه بكسر بالقدم، والباقي عاملات لديها مصابات بجروح متفرقة)، وطرف ثان (3 أشخاص من بينهم وسيط لبيع الشقق والمكاتب "مصاب بجروح وكدمات متفرقة")، بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحبة المحل والوسيط المشار إليهما لوجود خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأيدي محدثين إصاباتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو.