خلال 30 يومًا.. مباحث المصنفات تضبط 725 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملات مكبرة أسفرت خلال شهر عن ضبط 41 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية- مطبوعات).

وضبط 905 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينهما 725 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 385 وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر– كروت فك شفرة- وحدات معالجة- سويتش- راوتر- فلتر صوت- سماعة أذن"،

و180 قضية في مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 542500 "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.