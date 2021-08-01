السجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين بخطف صاحب محل ذهب في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بخطف صاحب محل ذهب وسرقته بالإكراه وإصابته وتهديد أسرته في الدرب الأحمر.

وأوضحت التحقيقات أن أنه نظرًا لمرور المتهم الأول تاجر مصوغات ذهبية بالصاغة والمتهمة الخامسة، بضائقة مالية دبرا الأمر بخطف صاحب محل ذهب بالصاغة كرها عنه مصحوبا بطلب فدية فاستعنا بباقي المتهمين الثاني والثالث والرابع، وبعد أن تدارسوا واتفقوا جميعهم على خطف المجني عليه كرها باستخدام سيارة المتهم الأول الملاكي، مقابل مبلغ مادي لكل من المتهمين من الثاني حتى الرابع، وأعد المتهم الأول أدوات ارتكاب الجريمة من قيود بلاستيكية بيضاء ولاصف بلاستيك أسود وسيارته المذكورة، وأعدت المتهمة الخامسة مسكنها الكائن بالحي الإيطالي بمدينة السادس من أكتوبر مكانا لحجز المجني عليه وإخفائه بعيدا عن ذويه.

وأشار إلى أنه في يوم ارتكاب الواقعة الذي حددوه للتنفيذ، استقل المتهمون الثاني حتى الرابع السيارة المذكورة قيادة المتهم الأول صاحبها بعد إزالة لوحاتها المعدنية، وتوجهوا بها صوب جراج الدراسة الذي يصف فيه المجني عليه سيارته الخاصة التويوتا ثم ترجل منها المتهمون من الثاني حتى الرابع قاصدين محل المجني عليه للمصوغات الذهبية لمراقبته، وما أن انتهى المجني عليه من عمله بالمحل تتبعوه سيرًا على الأقدام حتى وصل إلى جراج الدراسة وحال قيام المجني عليه بفتح باب سيارته لاستقلالها تعدوا عليه ضربا بالأيدي في جسده وشلوا حركته بتقييد يديه بقيود بلاستيكية ووضعوا لاصف بلاستيكي على فمه حتى لا يستغيث وحجب عينيه.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين ومنعتهم من تنفيذ جريمتهم، وحققت معهم النيابة التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة.