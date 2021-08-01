8 سبتمبر.. محاكمة 8 متهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 سبتمبر المقبل أمام الدائرة الـ 10 جنوب القاهرة، لمحاكمة 8 متهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وأحالت جهات التحقيق، 8 أشخاص، بتهمة الإتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات.

وضبطت الرقابة الإدارية، شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للإتجار فى الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة أجنبية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، بأن قاموا باستقطاب المجني عليه "م. ع" باستقباله وتولي نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية "كليته" لنقلها وزرعها في آخر " س.ب".

وارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية .