الأمن العام: ضبط 5640 تاجر مخدرات وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 5173 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضمت 5640 متهم، وتنفيذ 2053690 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي عن ضبط 5173 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5640 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (663,211 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (409,35 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (93,602 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (68,869 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (2,668 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (11,379 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (4,595 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت ( 5 جرام).

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتنفيذ 2053690 حكم قضائي متنوع، بينهم 8528 حكم جناية من بينها (6 حكم بالإعدام – 344 حكم بالسجن المؤبد)، و617480 حكم جزئي، و120910 حكم مستأنف، و1008025 حكم غرامة، و298747 حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.