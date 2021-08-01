الداخلية X شهر.. مصرع 7 وضبط 1766 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، خلال شهر في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن ضبط وفحص 9784 عنصر إجرامي ومصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 1766 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية– الدقهلية –السويس- المنيا - القليوبية – كفر الشيخ– الشرقية - سوهاج - قنا – الأقصر –البحر الأحمر – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد- أسوان) بإجمالي مضبوطات (1087) قطعة سلاح ناري أبرزها (رشاش جرينوف - 171 بندقية آلية– 143 بندقية خرطوش– بندقية FN- بندقية غربي- 46 مسدس – 723فرد محلى - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

كما أثمرت الجهود عن ضبـط (3851 قطعة سلاح ناري) بحوزة (3195) متهم أبرزهم : (1جرينوف – 3 رشاش – 362 بندقية آلية – 550 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 196 مسدس – 2739 فرد محلى – 10550 طلقة مختلفة الأعيرة– 405 خزينة – 5768 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.