الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 6 مليارات جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قضايا تهرب ضريبي بتعاملات بلغت 5.3 مليار جنيه و 206 مليون جنيه مخالفات كهرباء، و213 مليون جنيه قضايا أموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 279447 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 20 6,179,244جنيه.

وضبط 4844 قضية في مجال التهرب الضريبي (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (5,389,396,062) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها)، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 9,024,733 جنيه .

وضبط 39 قضية في مجال مكافحة جرائم (إتجار في النقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل في النقد الأجنبي- اختلاس المال العام والاستيلاء عليه- إخلال بالتزامات تعاقدية – بطاقات ائتمان – احتيال مصرفي- طلب رشوة - غسل أموال) بقيمة إجمالية بلغت (213٫010٫302 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.