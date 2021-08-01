شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطوير مرافق البنية التحتية لمناطق القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور الدكتورة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية اجتماعًا لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة، وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أنه تم عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية للمنطقة (مياه وصرف وكهرباء وتليفونات) عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق تمهيدا لتطويرها.

وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات .

وأكد محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .

ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين .