شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تقدم خدمات طبية لـ500 طالب بالثانوية فى بورسعيد والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 500 طالب بالثانوية العامة فى محافظتى بورسعيد والأقصر، وذلك ضمن خطة التأمين الطبى لامتحان شهادة الثانوية العامة بالمحافظتين للعام الدراسى الحالى 2021/2020.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، أن خطة التأمين الطبى لامتحانات طلاب الثانوية العامة شملت تطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس واللجان بإرتداء الماسكات من خلال مسئولى الرعاية الصحية، إلى جانب توفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدى بالكحول.

وشملت الخطة تطهير وتعقيم اللجان والأدوات والأسطح المشتركة وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول، بالإضافة إلى توافر كافة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلًا عن انتشار اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التابعة للهيئة فى محافظتى بورسعيد والأقصر، وانعقاد غرف عمليات الأزمات والطوارئ فى فرعى الهيئة بالمحافظتين على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أى طارئة أو حدث.

وتابعت الهيئة: أن خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة قائمة على الاكتشاف المبكر والعزل الفورى للحالات المشتبه فى إصابتها بأى مرض معدِ فى غرف مخصصة لهم داخل المدارس، واستدعاء الطبيب للكشف على الحالة، لتأكيد أو نفى الإصابة وتقديم العلاج المناسب، مشيرة إلى أنه فى حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم تحويله لأقرب مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، لتقييم الحالة وتشخيصها وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لها، كما يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذه الحالة لمتابعة المخالطين لمدة أسبوعين، إضافة إلى إبلاغ الإدارة التعليمية لتسجيل الحالة المصابة حسب الإجراءات المتبعة فى ذلك الأمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على تأمين الخدمات الطبية لطلاب المدارس من خلال منشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، فى جميع المراحل التعليمية سواء بإطلاق مبادرات صحية للكشف المبكر عن الأمراض والاطمئنان على صحة الطلاب مثال (حملة اطمن على ابنك) التى أطلقتها الهيئة للكشف الطبى المجانى على الطلاب بمحافظة بورسعيد، أو من خلال جهود الهيئة المبذولة والمستمرة فى تأمين كافة الخدمات الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فى الأنشطة والفاعليات المختلفة بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة النشء من الأطفال وطلاب المدارس المستقبل القادم للبلاد.