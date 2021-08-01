شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة فى بداية عملها عملت على استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، مضيفة أن هناك أسباب كثيرة مرتبطة ببعضها في قضية عمالة الأطفال، منها الإصلاح الاقتصادي وتحسين التعليم وتوزيع الموارد، وكذلك بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أن الاستثمار في البشر من أولويات عمل الدولة، مشيرة الى أن القضية مرتبطة بجودة التعليم وصعوبات التعلم والعنف في المدارس وشعور الأطفال بالفشل، لذلك لدى الوزارة برامج لتعزيز الطفل بثقته في نفسه.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الاستقرار الأسرى مرتبط بعمالة الأطفال، والزيادة السكانية وبيئة العمل، والممارسات السلبية للأطفال جميعها مرتبط بقضية عمالة الأطفال.

وذكرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، وبذلت المزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال.