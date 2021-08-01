شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط القاهرة/ إسكندرية بعربات روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استبدال تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 3/8/2021 وبيانها كالتالى. اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية: - تعديل تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الاسكندرية الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. - تعديل تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. . ثانياً:- خط الاسكندرية / القاهرة: - تعديل تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. اعتباراً من يوم 24/8/2021 - تعديل تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. .