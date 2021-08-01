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السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط القاهرة/ إسكندرية بعربات روسية

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القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استبدال تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 3/8/2021 وبيانها كالتالى.

 

اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية:

 - تعديل تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الاسكندرية الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. 

 - تعديل تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. .

ثانياً:- خط الاسكندرية / القاهرة:

- تعديل تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى.

اعتباراً من يوم 24/8/2021

- تعديل تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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