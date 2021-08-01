شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الهيئة القومية للأنفاق غدا الاثنين الدفعة الثانية عشرة من عربات المترو الجديدة الكورية الواردة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للخط الثالث للمترو، حيث وصل من الصفقة حتى الآن 11 قطارا، وتم البدء فى الدفع بها فى الخدمة ضمن أسطول قطارات الخط الثالث اليومى.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالى تكلفة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى الـ 32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالى السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.