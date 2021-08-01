شكرا لقرائتكم خبر عن الرى توجه الدعوة لمدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى لحضور أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم وزارة الموارد المائية والرى، يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك، وأكدت الوزارة على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية .

وتم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمترى - صور الأقمار الصناعية - النماذج العددية ) والتى من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى.

كما توجت وزارة الرى بالدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى لحضور اسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص".

جدير بالذكر، أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى هى منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامى ومقرها كازاخستان، وهى معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى.